Határozatképtelen volt a parlament

Dömötör Csaba: Gyakorlatilag összeállt a kerítésbontó koalíció

A migrációról, az idősekről, az önkormányzati bérekről és az ellenzékről volt szó a parlament tegnapi, ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli ülésén. A napirend előtti felszólalásokat követően az ülés a kormánypártok távolmaradása miatt határozatképtelennek bizonyult.

Napirend előtti felszólalásában Tóth Bertalan (MSZP) Orbán Viktor kormányfőt, valamint Szijjártó Péter és Rogán Antal minisztereket nevezte a migráció fő szervezőinek a parlament tegnapi rendkívüli ülésén. A nyugdíjasok helyzetéről szólva a szocialisták frakcióvezetője bírálta a magas áfát, valamint a nyugdíjminimum megduplázását és a 13. havi járadék folyósítását szorgalmazta. Dömötör Csaba válaszában emlékeztetett: az MSZP szavazta meg a 13. havi nyugdíj eltörlését. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára köpönyegforgatónak nevezte a szocialisták miniszterelnök-jelöltjét, Karácsony Gergelyt, és felidézte a politikus korábbi elképzeléseit a bevándorlás megkönnyítésével kapcsolatban.

Vona Gábor (Jobbik) az 1300 menedékkérő kapcsán a Fideszt a betelepítések kormányának nevezte. A párt elnöke szerint a kormány a Stop Soros javaslattal azokat a civileket támadja, akiket korábban még támogatott. Dömötör Csaba feleletében örömét fejezte ki, hogy a Jobbik elnöke magyarul szólalt fel, majd leszögezte: Magyarország egyetlen bevándorlót sem fogadott be. Az államtitkár behódolásnak minősítette Vona Gábor videón is megörökített allahozását a török fiatalok előtt, és azt hangsúlyozta, hogy a Jobbik elnöke az állításával ellentétben Magyarország uniós tagsága ellen érvelt a már említett felvételen.

Szél Bernadett (LMP) arra követelt választ Kövér László házelnöktől, hogy miért működhetnek érdemi civil kontroll nélkül a nemzetbiztonsági szolgálatok. Felszólította a kormánypártokat, adjanak számot, miért nem emelték az önkormányzati dolgozók bérét, és azt firtatta, mikor fogják az illetményalapot 60 ezer forintra növelni.

Pogácsás Tibor belügyi államtitkár közölte: a kormány sokat tett azért, hogy az ország teljesítőképességét figyelembe véve a béremelések megtörténjenek, s több területen életpályamodellt vezettek be. – A költségvetési törvény lehetővé teszi 2018-tól, hogy az önkormányzatok maguk határozzák meg az illetményalapot, lehetővé vált, hogy 20–50 százalékos emelést adjanak a dolgozóiknak, s most már az illetményalap növelése is lehetséges – mutatott rá az államtitkár.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője felszólalásában azt mondta, a mostani ülés valódi oka, hogy az ellenzék a saját választóitól eddig kapott elégtelent legalább kettesre szeretné javítani, ezért fogott össze a Jobbik, az MSZP és az LMP. Szerinte az országban nem kormány-, hanem ellenzékváltó hangulat van. A bevándorlással kapcsolatban közölte: a kormány elsőként tette nyilvánvalóvá Európában, egyetlen bevándorlót sem hajlandó befogadni, ellenállt a kvótának, kerítést épített.

– A bajbajutottakon segítettünk, de nem hagyjuk, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon – jelentette ki, hozzátéve: az ellenzék eddig irgalmatlansággal vádolta a kormányt, most túlzott irgalommal. A nyugdíjakkal kapcsolatos MSZP-s felvetésre úgy reagált: azok akarnak fellépni a nyugdíjasokért, akik csak azért tudtak nyugdíjat fizetni, mert az IMF hitelt nyújtott.

Dömötör Csaba válaszában arról beszélt, gyakorlatilag teljesen összeállt a kerítésbontó koalíció, az LMP, a Jobbik, a DK és az MSZP is ugyanazt akarja: „ki Allahot emlegetve, ki szavazatával, ki aláírásgyűjtéssel, ki nyilatkozatokkal operál, de a lényeg ugyanaz, együtt bontanák le a határzárat, és azonnal megindítanák a betelepítéseket”.

A felszólalások után Latorcai János alelnök megállapította, hogy a Ház a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem határozatképes.