Haladék a törvénysértő pártoknak

Fellélegezhetnek a tiltott támogatást elfogadó és szabálytalanul gazdálkodó pártok, mivel az államkincstár az adóhatósággal közösen úgy döntött, két év részletfizetési lehetőséget kaphatnak arra, hogy a rájuk kiszabott büntetés összegét befizessék a központi költségvetésbe.

Kétéves részletfizetési lehetőséget kaphatnak a tiltott támogatást elfogadó és szabálytalanul gazdálkodó pártok a Magyar Államkincstártól (MÁK) és a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) – értesült az Origó. A portál információi szerint mindkét szervezet úgy döntött, hogy az összeget két év alatt hajtja be, vagyis a adóhatóság elengedi a 15 napos határidőt, a kincstár pedig jú­lius előtt nem csökkenti a pártok költségvetését, utána is részletekben szedi be a tartozást.

Ismert: a pártok gazdálkodását vizsgáló Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapítása szerint a Jobbik, az LMP, a DK, az Együtt, valamint a Párbeszéd áron alul folytatott plakátkampányt vagy bérelt irodát, ezzel tiltott támogatást fogadtak el, ami törvénybe ütközik. A vonatkozó előírások szerint a pártoknak két hetük van befizetni a büntetést a központi költségvetésbe, a MÁK pedig ugyanekkora összeget von le a pártok idei költségvetéséből.

A mostani döntést megelőzően Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egyeztetést kezdeményezett a NAV és a kincstár vezetőivel, hogy a pártok fizetési könnyítési kérelmét méltányosan bírálja el az adóhivatal. Ennek köszönhetően a fizetési kötelezettségek a pártok választások előtti gazdálkodását és a kampánytámogatásokat nem érintik.

Fotó: Kurucz Árpád

Ugyancsak az Origónak nyilatkozott a számvevőszék főtitkára. Holman Magdolna egyebek mellett arról beszélt, társadalmi szempontból rendkívül káros, hogy azok, akik éveken keresztül azt hangoztatták, hogy nem elég szigorúak a törvények vagy a számvevőszék nem tesz meg mindent a pártok elszámoltatása érdekében, most durván az államba és a számvevőszékbe rúgnak. A főtitkár a Jobbik tiltott támogatásával kapcsolatban felidézte: a párt maga sem tagadta, hogy jelentős kedvezményekkel bérelt plakáthelyeket 2017-ben, így beismerte a törvénysértést.

Ami a Jobbik 2015–2016-os gazdálkodását illeti, a főtitkár megerősítette: a párt valóban közel egymilliárd forinttal nem számolt el az adófizetőkkel. A Jobbik 2015-ben és 2016-ban ugyanis mintegy 950 millió forint közpénzt kapott a központi költségvetésből, melynek felhasználásáról nem adott számot.

Tudvalevő, a törvénysértően gazdálkodó pártok közül a Jobbik kapta a legnagyobb, 331 millió forintos büntetést, tiltott párfinanszírozásért. A párt azok után, hogy nem tette transzparenssé a Simicska Lajos cégeivel kötött plakátszerződéseit, Orbán Viktort állította az ÁSZ döntése mögé, mondván: a miniszterelnök retteg Vonától, és így akarja ellehetetleníteni a pártot.

A Jobbik már a szervezet jelentéstervezetekor, vagyis a végleges döntést megelőzően pénzgyűjtésbe kezdett, hogy ki tudja fizetni a bírságot, majd a pártelnök bejelentette: nem hajlandók eleget tenni a törvényi előírásoknak, így nem fizetnek. A kalapozást azonban folytatja a párt, mondván, azt majd kampányra költik, ami azért érdekes, mert pártja mintegy 600 milliós, ilyen célra biztosított állami támogatásból gazdálkodhat.

A másik négy megbírságolt pártra öt- és tízmillió forint közötti büntetést szabtak ki, melyek befizetését mindegyikük megtagadta.