Gyurcsány kölcsöneit vizsgálja a NAV

Ismét furcsa pénzmozgások a Czeglédy-ügyben

Újabb, Gyurcsány Ferenc családi cégétől származó majd százmilliós kölcsönre derült fény a Czeglédy-ügyben. A hárommilliárd forintos költségvetési csalás ügyében a furcsa pénzmozgásokat és kölcsönszerződéseket is vizsgálja a hatóság.

A nyomozó hatóság a Gyurcsány Ferenctől kapott kölcsönöket, illetve minden olyan dokumentumot és pénzmozgást is megvizsgál, ami a Czeglédy-ügy nyomozati anyagaiban szereplő időszakban történt – tudta meg a Magyar Idők.

Ügyvédi körökből származó értesülésein­ket Szanka Ferenc, a kiemelt büntetőeljárást felügyelő Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője nem kívánta kommentálni, mondván: az ezzel kapcsolatos döntések a nyomozást folytató Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatáskörébe tartoznak.

Fotó: MTI

A Czeglédy-üggyel és a dokumentumok vizsgálatával összefüggésben feltett kérdéseinket a NAV-hoz is eljuttattuk, várjuk a hatóság válaszát.

Közben újabb kölcsönügyletre derült fény a Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára családi vagyonkezelő cége és a milliárdos adócsalás miatt előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba munkaerő-kölcsönző vállalkozása között.

A PestiSrácok és az Origó birtokába került dokumentumok szerint 2016. augusztus 15-én az Altus Portfolió Kft. 90 millió forintos kölcsönt folyósított a Human Operator Zrt.-nek. Az is kiderült, hogy a társaság az Oberbanktól is kért kölcsönt. A 2013-as ügylet érdekessége az, hogy az osztrák bank részéről az a K. László fiókvezető jegyezte ellen a szerződést, aki akkor már két éve a Human Operator felügyelőbizottsági tagja is volt.

Október elején a Magyar Idők írta meg, hogy az Altus 2016 februárjában mintegy 255 ezer eurós kölcsönt nyújtott Czeglédy szombathelyi székhelyű cégének, az év április végi fizetési határidővel. A visszafizetésről szóló dokumentumokat a minap a Magyar Hírlap közölte.

Aztán néhány napja újabb érdekes részleteket árult el Gyurcsány Ferenc a hivatalos Facebook-oldalán. A DK elnöke tudatta, hogy Czeglédy idén tavasszal is kért tőle kölcsön, mivel már akkor sem tudta a cége által kiközvetített diákmunkásokat kifizetni.

A költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csaba az Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt szombathelyi önkormányzati képviselője volt, ügyvédként pedig az MSZP és a DK jogi képviselője.

Az ügy kapcsán eddig tizenhét főt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük tizenhatan vannak előzetes letartóztatásban, egy terheltet pedig házi őrizetbe helyezett a bíróság. A gyanú szerint a bűnszervezet élén Czeglédy Csaba strómanok segítségével egy iskolaszövetkezet-hálózatot épített ki.

A Human Operator szerződött le a diákmunkaerőt igénybe vevő cégekkel, majd egy köztes szervező vállalkozáson keresztül kapták meg a munkát a diákszövetkezetek. Míg a megbízók fizettek a Human Operatornak, az adó, közte a diákok munkája után járó járulékok már nem kerültek be az államkasszába.

Czeglédy vállalkozása végül idén május–júniusban vált fizetésképtelenné. Az ügyvéd-politikus cége a be nem fizetett hárommilliárd forintnyi közterhen kívül mintegy ezer diák százmillió forintot is meghaladó bérével is adós. A diákokat – mint az a Fidesz-frakció előterjesztésében szerepel – a költségvetés általános tartalékából kártalanítanák. A határozattervezetet csütörtökön tárgyalhatja a parlament.

Egyes feltételezések szerint a hárommilliárd forint egy része a DK és az MSZP pártkasszájába vándorolhatott. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az ügy kapcsán úgy nyilatkozott: érdemes megvizsgálni, Gyurcsány Ferenc milyen gyakorisággal adott kölcsönöket, mert a tiltott hitelintézeti tevékenység gyanúja is felmerülhet.