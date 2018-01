Fidesz: Karácsony Gergely egy köpönyegforgató

Karácsony Gergely köpönyegforgató, alig tudja követni bárki is, hogy valójában milyen hazát szeretne – közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltjének szombati nyilatkozatára közleményben reagálva.

Karácsony Gergely, aki a Párbeszéd társelnöke is egyben, a Párbeszéd szombati taggyűlésén úgy nyilatkozott, hogy a Párbeszéd és az MSZP egyaránt olyan közös hazát szeretne, amelynek legfontosabb pillére az együttműködés.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: Karácsony Gergely „lassan már minden baloldali pártot megjárt és mindenkivel lepaktált”.

Az SZDSZ köreiben kezdte, aztán az LMP-ben folytatta, támogatta Bajnai Gordont is, majd hátat fordított az LMP-nek és a Párbeszédben kötött ki – írta.

Miközben korábban „azt mondta, hogy utálja a szocikat és Gyurcsányt is csak Unicummal hajlandó elviselni, most meg az MSZP-vel paktált le, a szocialisták arca lett, aki Gyurcsánynak is oszt lapokat” – tette hozzá Hidvéghi Balázs.