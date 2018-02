Fagy, hideg és havazás várható

A következő napokban is folytatódik a hideg, télies időjárás, többfelé a maximumok is alig haladják meg a fagypontot. A hét közepén ismét várható havazás is – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn általában többórás napsütésre lesz, az északkeleti megyékben és az Alpokalján azonban felhősebb lesz az ég, kisebb havazás, hózápor is ott fordulhat elő. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között alakul, ennél hidegebb csak a havas, derült helyeken lehet. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 6 fok között várhatók.

Kedden felhősebb lesz az ég. A minimumhőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között, a derült, havas helyeken mínusz 10 fok körül valószínű. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul.

Szerdán a reggeli órákban a Dunántúl keleti felén, az Alföldön ónos esőre is készülni kell. Napközben sokfelé várható csapadék; a Balatontól északnyugatra hó, délkeleten eső, másutt vegyes halmazállapotú. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A leghidegebb órákban mínusz 7 és 0 fok között, napközben a Nagykanizsa-Miskolc vonaltól északra mínusz 1 és plusz 4, délre plusz 5 és 10 fok között lesz a hőmérséklet.

Csütörtökön többnyire borult lesz az ég, de egyre kevesebb helyen, főként a Dunától keletre lehet csapadék; eső, havas eső, az Északi-középhegységben hó. A szél néhol megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 6 fok között alakul.

Pénteken északkeleten lehet még néhol gyenge havazás. A minimumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2, a maximumhőmérséklet plusz 1 és 6 fok között valószínű.

Szombaton felhős idő várható, főként a déli területeken vegyes halmazállapotú csapadékra is számítani lehet és időnként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 1 fok között, napközben plusz 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.

Néhol vasárnap is megerősödik a szél, de csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 2, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul – olvasható az előrejelzésben.