Fa Nándor: Ha azt akarod, hogy valaki hívővé váljon, lökd ki az óceánra

Idén év elején jelentette be visszavonulását Fa Nándor, aki szerint a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyt nevezhetjük a búcsúútjának is. Elmondása szerint volt benne egy adósság, ami teljesült és ennek már „motivációölő” hatása van. A jövőben saját cégére koncentrál, valamint keresi a tehetséges vitorlás fiatalokat is. A Napi aktuális pénteki adásában beszélt a felkészülésekről, az eddigi eredményeiről, valamint a a valláshoz való viszonyáról is.

Régi mondás, hogy ha azt akarod, hogy valaki hívővé váljon, akkor lökd ki az óceánra. Ez nagyon igaz.

Annyira vegytiszta természeti közeg van ott, és annyira akarva akaratlanul farkasszemet nézünk a saját természeti lényünkkel, hogy ott aztán előjönnek az igazi gondolatok.

Én talán egy picit ezért is mentem vissza újra meg újra, most már feltehetőleg utoljára. És itt már olyan sok új választ nem is kaptam, de a régi válaszaim megerősítést nyertek, tehát az amit gondolok, ma abban bízom. Ennél messzebb nem juthatok – tette hozzá az óceáni szólóvitorlázó.

Fotó: ECHO TV

Fa Nándor nem fél attól, hogy a visszavonulás után nem lesz elég motivációja, elmondása szerint mindig talál magának feladatot. Húsz éve működik a kikötőtervezéssel foglalkozó cége, már több mint 3 ezer hajóhelyet építettek például Magyarországon, Ausztriában és Horvátországban is.

Vannak követői, a Balatonon három vitorlásversenyt is rendez, ahol keresi azokat a fiatalokat, akik alkalmasak lehetnek a vitorlázásra és az ezzel járó tehertételre. Azt tapasztalja, hogy a jelentkezők tisztában vannak vele, hogy ez egy életcél, aki elhatározza, hogy komolyan akar vitorlázással foglalkozni, annak erre rámegy az egész élete.

