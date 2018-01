Évek óta szűrik a sértő netes tartalmat

Kevésbé ismert, hogy az internetre feltöltött tartalmak eltüntetésében hatékony segítséget nyújt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), amelynek munkatársai kilenc kategóriában fogadják a bejelentéseket, és az esetek közel száz százalékában járnak el sikerrel. Az internet hotline szolgáltatás 2011 óta tartozik a szervezet hatáskörébe, s ezalatt mintegy 3800 bejelentés érkezett hozzájuk.

A legtöbb panasz – az esetek 20 százaléka – a hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom miatt érkezett. Ebbe sorolható például az, amikor valakinek a beleegyezése nélkül teszik közzé a fotóját a közösségi médiában, hamis profilt hoznak létre a nevével, de ide tartozik az is, ha valaki bosszúból visszaél a volt párjáról készült intim képekkel.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Lapunk érdeklődésre a hatóság kommunikációs igazgatósága közölte: a pedofil tartalmakra vonatkozó bejelentések aránya 10 százalék, az online zaklatásé 11 százalék volt, és kisebb arányban drogfogyasztásra csábító tartalmakat is jeleztek már 2011 óta. Viszonylag sok bejelentés érkezik a rasszista, idegengyűlöletre uszító, illetve az egyéb, kiskorúakra káros tartalom kategóriában is. Tavaly az egyik nagy telekommunikációs szolgáltató nevében kiküldött hamis számlaértesítők – valójában adathalász e-mailek – miatt tett bejelentések száma is megugrott, tudta meg a Magyar Idők.

Az NMHH arról tájékoztatott: a szolgáltatók jellemzően együttműködőek, hiszen az ő érdekük is, hogy egy-egy jogsértő tartalom elérhetetlenné váljon. Egyes kiemelkedő jogsértések, különösen a pedofilügyek, illetve a kábítószerek terjesztése kapcsán azonnal felveszik a kapcsolatot a rendőrséggel. Munkájukat több partner is segíti: sikeres az együttműködés a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályával, 2012 óta pedig a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő INHOPE-pal, a hotline-ok nemzetközi szövetségével is.

Munkatársaik ezzel együtt kapcsolatban állnak a legnépszerűbb közösségi médiafelületek üzemeltetőivel, köztük a Facebook és a Google szabályozásért felelős alkalmazottaival is.

Az internet hotline-hoz bárki könnyen bejelentést tehet a honlapon található felületen vagy az internethotline@internethotline.hu címen.