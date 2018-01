Elfogadhatatlanok az ENSZ menekültügyi elképzelései

A kormánypártok elutasítják az ENSZ migránscsomagját, amelyet a nemzetközi jogon át erőltetnének ránk – jelentette ki a Fidesz szóvivője. António Guterres, az ENSZ főtitkára korábban azt nyilatkozta, a migráció lehetőség, hiszen erősíti a gazdaságot és csökkenti az egyenlőtlenségeket. Ezzel szemben Magyarország nem akar bevándorlóországgá válni, a kormány szeretné szavatolni a magyar emberek biztonságát – emelte ki Puskás Imre.

Tartalmi és legitimációs problémákat is felvet António Guterres ENSZ-főtitkár nyilatkozata – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió vasárnapi műsorában.

Az ENSZ-főtitkár a nyilatkozatában ugyanis lehetőségnek nevezi a migrációt, amely erősíti a gazdasági növekedést, csökkenti az egyenlőtlenségeket és összeköti a különböző társadalmakat. Szijjártó Péter szerint ez azért vet fel legitimációs problémákat, mert a világszervezetben éppen most készülnek megtárgyalni azokat az irányelveket, amelyek mentén a későbbiekben kezelnék a migrációt. A miniszter kijelentette, ha ebben a rendkívül fontos kérdésben a jövőben is figyelmen kívül hagyják a véleményünket, akkor javasolni fogja a kormánynak, hogy fontolja meg, van-e értelme ezeken a tárgyalásokon részt venni.

– A magyar kormány a migráció ösztönzése és szervezése helyett annak megelőzését, megállítását szeretné elérni, ezt képviseljük az ENSZ-ben is – mondta Szijjártó Péter, aki súlyosnak nevezte a helyzetet, azért is, mert a már említett egyeztetést olyan politikai nyilatkozatra akarják alapozni, amelyben szerepel például az is, hogy az országok ne kriminalizálják a tiltott határátlépést, és a bevándorlók befogadásának szabályait is lazítanák. Hozzátette: a kormánynak elsősorban az a feladata, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságát szavatolja.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– A Fidesz és a KDNP elutasítja az ENSZ migránscsomagját – jelentette ki a nagyobbik kormánypárt szóvivője tegnapi sajtótájékoztatóján. Puskás Imre úgy fogalmazott: ha a világszervezet elfogadja a csomagot, az azt jelentené, hogy a nemzetközi jogon át ráerőltetnék az országokra ezeket a migránsbarát javaslatokat. – Ezek nagyon ismerősek, a Soros-tervben csupa ehhez hasonló gondolatot lehet olvasni – hívta fel a figyelmet a szóvivő, aki szerint ilyen az évi egymillió migráns behozatalát sürgető érvelés és az az ötlet is, miszerint szüntessék meg a nemzeti határok védelmét.

– Magyarország azonban nem akar bevándorlóország lenni – összegezte a szóvivő.