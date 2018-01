Egyre jobb tanárokra van szükség

Átadták a Klebelsberg képzési program ösztöndíjait a Vigadóban

Ami a tanteremben történik, nem magán- vagy közügy, hanem nemzetstratégiai ügy – mondta Balog Zoltán a Klebelsberg képzési ösztöndíjak ünnepélyes átadásakor tegnap a Vigadó dísztermében. Az emberi erőforrások minisztere a köznevelés megújítása terén elvégzett munka igazi visszaigazolásának tekinti, hogy harminc százalékkal nőtt a pedagóguspályára jelentkezők száma.

– Egyre jobb tanárokra van szükség, akik képesek új tudásterületeket, kompetenciákat, készségeket elsajátítani a 21. században a sikeres oktatáshoz – mondta Balog Zoltán tegnap a Vigadó dísztermében.

Az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg képzési ösztöndíjak ünnepélyes átadásakor arról is beszélt, hogy az új tanári nemzedék egyik legfőbb feladata, hogy meggyökereztesse a digitális világot, ám azt is meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy a digitális világon túl is van élet.

Mint mondta, ami a tanárt jó tanárrá teszi, az, hogy fel tudja kelteni a diákok tudásvágyát, de a versenyképességen túl a hagyománytiszteletről és a hazaszeretetről sem szabad megfeledkezni.

Szavai szerint Klebelsberg-ösztöndíjjal jelenleg összesen 2132-en rendelkeznek, ebből 212-en a gyógypedagógus- alapképzésben vesznek részt, akiket a miniszter első alkalommal köszöntött az ösztöndíjasok között.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az oklevelek átadását követően Palkovics László oktatásért felelős államtitkár kiemelte: pedagógusnak lenni nemcsak annyit jelent, hogy a tanár megtalálta a saját útját, és azon kitartóan, elhivatottan jár, hanem azt is, hogy képes arra, hogy felkészítse diákjait, hallgatóit saját útjuk megtalálására.

Mint mondta, a tanároknak meg kell mutatniuk, hogy a tanulás nem korlátokat, hanem magát a szabadságot jelenti, és hogy gondolkodni jó.

A Klebelsberg képzési ösztöndíj programban való részvétel feltétele a jó tanulmányi eredmény, valamint a hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a diploma megszerzése után legalább annyi időt töltenek a pályán, mint amennyi ideig igénybe vették az ösztöndíjat. A sikeres pályázók félévente 125–375 ezer forintot nyerhetnek el.

Orvosolnák a lelkészhiányt

A Kőrösi Csoma Sándor-program mintájára lelkészösztöndíjat indít a kormány – jelentette be tegnap Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa.

Ezt azzal indokolta: legalább akkora igény van a külhoni magyar történelmi egyházi közösségekben lelkészek iránt, mint a közösségszervezési szolgálattal megbízott Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjas fiataljainak munkája iránt.

A déli féltekéről hazaérkező Kőrösi-ösztöndíjasok munkáját megköszönve arról beszélt: a cél az, hogy „a nemzetek feletti globalista gondolkodás ellenére” is megtapasztalják, milyen értékek rejlenek azokban, akik hazánktól távol is ragaszkodnak a magyar kultúrához és a Kárpát-medencéhez.

(MTI)