A Czeglédy-ügy az egész baloldal sara

Gyurcsányéktól nem áll távol, hogy a fiatalokat a céljaik eléréséhez használják

Nemcsak milliárdos áfacsalásról és a diákok pénzének lenyúlásáról, hanem politikai összefüggésekről is szó lehet a Czeglédy-ügyben – hívta fel a figyelmet tegnap Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Lapunk utánajárt: a politikai összefüggésekben feltűnik Gyurcsány Ferenc neve és Soros György pénze is.

A Fidesz szerint a Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye, ugyanis a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP és az Együtt is érintett lehet abban, hogy kampánycélokra használhatták fel a Czeglédy Csaba diákszövetkezetében foglalkoztatott diákokat. Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője tegnapi sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra: sajtóhírek szerint a baloldali politikus Czeglédy iskolaszövetkezetében dolgozó fiataloknak a 2014-es választási kampányban is részt kellett venniük diákmunkásként.

– Vagyis őket nemcsak anyagilag, hanem politikailag is kihasználták – jelentette ki a nagyobbik kormánypárt politikusa. Hozzátette: eddig is sejteni lehetett, hogy az ügyben nemcsak milliárdos áfacsalásról és a diákok pénzének lenyúlásáról, hanem politikai összefüggésekről is szó lehet. Czeglédy mögött ugyanis az „egymással évek óta veszekedő baloldal feltűnően összezárt, és falaznak neki”.

Gyurcsány Ferencéktől ugyanakkor nem áll messze, hogy a fiatalokat saját politikai céljuk eléréséhez használják. Hiszen viszonylag hamar kiderült, hogy a 2017-es, huszon- és harmincéveseket felvonultató budapesti tavaszi akciósorozat nemcsak a CEU melletti szolidaritásról szólt, azon sokkal inkább az Orbán-kormány megbuktatásáért harcolt a DK elnöke az ellenzéki pártokkal, valamint Soros Györggyel karöltve.

Fotó: MTI

Ez az összefonódás nem új keletű, már évekkel ezelőtt körvonalazódott, amikor Soros alapítványa, az Open Society Foundations tetemes összeggel támogatta a londoni székhelyű, Demos nevű agytrösztöt. Hazai kirendeltségét, a Demos Magyarország Alapítványt 2005-ben jegyezték be hazánkban, és bár előszeretettel aposztrofálták pártfüggetlennek, azért nem árt tudni, hogy 2010-ig a Magyar Kornélia által fémjelzett, baloldali Progresszív Intézetnek is a tulajdonosa volt.

Az alapítvány és vezetője, Dessewffy Tibor jelentős szerepet játszott 2006-ban, Gyurcsány Ferenc és az MSZP újraválasztásának kampányában. Előbbi olyannyira népszerű volt a Demos hazai intézeténél, hogy nem csupán a könyve kiadásánál bábáskodtak, hanem az általuk szervezett konferenciákon is felkérték előadónak. A Demos Magyarország Alapítvány, miután teljesítette a rábízott feladatot, 2010 után egyszerűen eltűnt a hazai közéletből.

Bár az Opten nyilvántartása alapján még nem szűnt meg, viszont 2016 augusztusa óta nincs alkalmazottja.

Az amerikai tőzsdespekuláns viszont 2014-ben sem feledkezett meg a nemzetközi Demos támogatásáról, az intézetnek mintegy 129 ezer dollárt utalt át alapítványán keresztül. A pénzért cserébe több országban, így Magyarországon is civil szervezeteket kellett kiképezniük.

A Magyar Idők arra már korábban felhívta a figyelmet, hogy Soros a közösségi médián keresztül is mozgósítani akarta a választókat, ebben pedig a Demosnak is jelentős feladatot szánt. A Soros-katonák Európa több országában komoly tréningeken vettek és vesznek részt annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják mobilizálni célközönségüket, természetesen a megfelelő eszközök segítségével.