Civil kör: a magyar kormány soha nem mondta, hogy nem fogadja be a rászorulókat

Az ECHO Televízió Civil kör című műsorának vendége volt Jurák Kata, a Magyar Idők újságírója, Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, valamint Szilvay Gergely, a mandiner.hu főmunkatársa. Tóth Kriszta vendégeivel beszélgetett a Soros-tervről, a Stop Soros törvénycsomagról, valamint arról, hogy politizálhat-e egy pap a templomban?

Az MSZP azt mondja, hogy a magyar kormány titokban végrehajtotta a Soros-tervet, miután csak tavaly Magyarország befogadott 1300 menekültet.

1300 olyan embert fogadott be a magyar kormány, akik valóban oltalomra szorultak. Itt pedig megdőlt, amivel a magyar kormányt vádolták, hogy mennyire kirekesztő, senkit nem fogadnak be és migránsellenes. Véleményem szerint, ha az a bajuk, hogy befogadtuk őket, akkor megint ellentmondásba keveredtek, tehát saját kardjukba dőlnek bele. A magyar kormány soha nem mondta azt, hogy nem fogadja be azt, akinek valóban szüksége van rá

– reagált a kijelentésre az ECHO TV műsorában Jurák Kata, a Magyar Idők munkatársa.

Nyilván a számszerűségi egyezés a kvóta szerinti, tehát, amit be kéne fogadnunk és aközött, amit befogadott a magyar kormány. Ez az, aminek a látszólagos pikantériáját kihasználja az ellenzék. De a kvóta az illegális menekültekről szól, ez az 1300 ember legális menekült, tehát legálisan érkezett az országba, így ez két külön dolog – reflektált az ellenzéki vádaskodásokra Szilvay Gergely, a mandiner.hu főmunkatársa.

A bevándorlási és állampolgársági hivatal és az igazgatásrendészeti szervek szigorú ellenőrzésnek vetnek alá mindenkit, egyébként a schengeni szabályok szerint.

Ellenőrizni kell, valóban igaz-e, hogy a saját hazájában üldöztetésnek vagy embertelen körülményeknek van kitéve az érintett. Ha valósnak bizonyul, amit állít akkor megkapja a védelmet, innentől kezdve szabadon mozoghat Európában

– magyarázta Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász hozzátette, ahogy az előbb is elhangzott, itt csak számbeli egyezés van. Élesen el kell határolni az egyéni menekültjogot a tömeges menedékjog megadásától, mert olyan nincs. A Genfi egyezmény is individuumok mentén szabja meg, ki jogosult nemzetközi védelemre és ki nem. Olyat nem ismer a Genfi Egyezmény, hogy meghatározhatatlan csoportok áramolnak be folyamatosan Európába, tömegesen, tehát kollektíve menedékjogot kellene adni, ilyen nincs.

Szilvay Gergely kiemelte, hogy az EU- kvótát nem tudjuk meghatározni, vagyis, hogy kit engedjünk be.

Ez az az 1300 ember akiknek a befogadása nem sérti az ország szuverenitását. Tudja az állam, hogy kik és miért jöttek.

Jurák Kata hozzátette, a mostani egyezmény szerint, olyan embereket is be kell fogadni, akiket nem is ellenőriztek, majd csak utólag, hogy van-e esetleg terrorszervezettel kapcsolatuk.

Az ECHO TV A Civil kör című műsorának legutóbbi adása teljes egészében megtekinthető a televízió weboldalán.