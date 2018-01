A börtönből is mozgatja a szálakat az ügyvéd

Ha a jegybanki vizsgálat alátámasztja a gyanút, miszerint törvénytelen volt a Gyurcsány család vállalkozása által Czeglédy Csabának juttatott kölcsön, Budai Gyula feljelentést tesz. A kormánypárti politikus lapunknak azt is elmondta: Czeglédy Csaba ugyan rács mögött van, az ügyvédi irodája azonban továbbra is az Altusnak dolgozik.

– Az Altus Portfólió Kft.-vel szemben indított jegybanki piacfelügyeleti eljárás azt jelenti, hogy valószínűsíthetően törvénytelen volt a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég és a Czeglédy Csaba közötti kölcsönügylet – fogalmazott Budai Gyula (képünkön), a Fidesz országgyűlési képviselője tegnapi sajtótájékoztatóján. Ha bebizonyosodik a jogosulatlan pénzügyi tevékenység, amely bűncselekménynek minősül, és őt erről a jegybank tájékoztatja, akkor haladéktalanul büntetőfeljelentést tesz, közölte a politikus, aki felidézte, hogy a Magyar Nemzeti Bank a tavaly októberi beadványa alapján indított piacfelügyeleti eljárást. Alapos a gyanú ugyanis, hogy az Altus Portfólió Kft. nem rendelkezett a pénzügyi tevékenységhez szükséges engedélyekkel.

Fotó: MTI

A kormánypárti politikus külön nyilatkozott lapunknak az őt ért támadásokról. – A költségvetési csalással meggyanúsított Czeglédy Csaba ugyan rács mögött van, az ügyvédi irodája azonban továbbra is Gyurcsány Ferenc családi cége érdekében tevékenykedik – mondta kérdésünkre Budai Gyula. A parlament igaz­ságügyi bizottságának alelnöke arról tájékoztatott: az ellene elindított személyiségi jogi perben az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.-t, illetve az Altus Portfólió Kft.-t is az a Czeglédy és Társa Ügyvédi Iroda képviseli, amely a több milliárd forintos áfacsalás miatt előzetes letartóztatásban lévő szocialista politikus érdekeltségébe tartozik.

Budai Gyulát azért perelték be Gyurcsány családi cégei, mert azt állította: a Czeglédy-ügy Gyurcsány Ferenc és a baloldal korrupciós ügye, és felveti annak a gyanúját, hogy ugyanaz a társaság nyújtott kölcsönt Czeglédynek, amelyik uniós támogatásokat is elnyert. Ezért Budai szerint az EU csalás elleni hivatalának is vizsgálatot kellene indítania.

A Gyurcsányhoz köthető cégek ezért a jó hírnév megsértése címén perelték be a politikust. Budai Gyula úgy fogalmazott: elég visszás helyzet, hogy ebben az ügyben éppen az előzetesben ülő Czeglédyhez köthető ügyvédi iroda képviseli Gyurcsányékat. Ez szerinte felveti annak gyanúját, hogy a szombathelyi MSZP-s, DK-s képviselő a börtönből is mozgathatja a szálakat.