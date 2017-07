Bérkommentelőket fizettek

Több tíz millió forintért alkalmazott a Jobbik médiafigyelőket, azaz bérkommentelőket annak érdekében, hogy a közösségi oldalakon lejárassák és ellehetetlenítsék azokat, akik bírálják a pártot és annak politikáját. A Magyar Időkhöz eljuttatott szerződések szerint a párt megmondóemberei 2012-től kapták megbízásukat, egészen 2015 végéig. A lista nem teljes, a megyei és a választókerületi bértollnokok nem szerepelnek rajta.

A megbízottak között több jelenlegi Jobbik-tag, illetve önkormányzati képviselő neve is feltűnik, így Hocza Tamásé, aki a párt Borsod-Abaúj-Zemplém megyei alelnöke, választókerületi elnöke, és havonta 66 ezer forintot kapott azért, hogy ellássa a rá bízott feladatot. Több mint 3 és fél éves médiafigyelésért közel 2,5 millió forintot kapott. Nála jobban járt Sátoraljaújhely jobbikos képviselője, aki már havonta 74 ezerért, összesen 3,1 millió forintért írt kommenteket a pártot kritizálóknak. A legmagasabb fizetést, havi 95 ezer forintot Bogdán Szabolcs jobbikos kapta, aki a többiekhez hasonlóan mintegy

3 és fél évig „figyelte a médiát”, összesen közel négymillió forintért.

A Jobbikból kiábrándult szimpatizánsok, illetve korábbi alapszervezeti tagok között nem ismeretlen a párt bérkommentelői csapata, amely ma is tevékenykedik. Az egyik megszűnt alapszervezet elnöke a Magyar Időknek elmondta: ezek az emberek nemcsak azt figyelik, hogy kik miként vélekednek a pártról, de saját tagjaik bejegyzéseit is ellenőrizik. Véleményüket nemcsak saját nevükön, hanem sokszor álneveken regisztrálva osztják meg, ezzel is nyomást gyakorolva. – Stílusuk személyeskedő, kioktató, sokszor nyomdafestéket nem tűrő elemekkel is teletűzdelik véleményüket, amelynek lényege az, hogy aki nem Vona Gábort és a Jobbikot követi, megalázzák – fogalmazott az egykori jobbikos.

Az általunk megismert listán szereplő 12 személy összesen közel 34 millió forintot kapott a Jobbiktól a fent vázolt feladatok ellátására. A Magyar Idők megkereste Szabó Gábor pártigazgatót, hogy megtudjuk, összesen hány embert alkalmaznak médiafigyelésre, és mekkora összeget fizetnek ki az érintettek munkájáért, de hétfő estig nem kaptunk választ.