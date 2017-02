Beismerte tettét a Teréz körúti robbantó

Arról továbbra sem vallott, hogy miért követte el a tettet. Mindenki azt remélte, hogy már azt is elmondhatja, hogy miért támadt a rendőrökre pokolgéppel a Teréz körúton.

Részletekbe menő beismerő nyilatkozatot tett, illetve tesz P. László, aki hétfőn folytatja vallomását, erősítette meg már a hét végén a Magyar Időknek a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának védője, Brunner Tamás.

A Magyar Idők a hétfői kihallgatás szünetében megtudta az ügyvédtől, hogy P. László beismerte, ő robbantott.

Arról továbbra sem vallott, hogy miért követte el a tettet. Mindenki azt remélte, hogy már azt is elmondhatja, hogy miért támadt a rendőrökre pokolgéppel a Teréz körúton. A célpont kiválasztása változatlanul érthetetlen, hiszen az eddigi adatok szerint semmilyen atrocitás nem érte a fiatalembert az állam vagy erőszakszervezetei részéről.

Mint azt megírtuk, P. László rendkívül feszültté vált az előzetes letartóztatásban eltöltött hónapok alatt, s mivel nem volt hajlandó vallomást tenni és együttműködni a nyomozó ügyészekkel, hetek teltek el úgy, hogy őrein kívül bárki szólhatott volna hozzá. Pszichés állapota az utóbbi három hétben rohamosan megváltozott. Múlt héten kedden már az elfogása után kapcsolattartónak kinevezett apját sem kívánta látni. Úgy tudjuk, ezt telefonon meg is mondta neki és a húgát nevezte meg kapcsolattartónak. Az apa tavaly októbertől, fia elfogása óta nyolcszor találkozhatott vele a rácsok mögött. Ahogy telt az idő, ezek a találkozások egyre feszültebbek lettek. P. László végül eljutott oda, hogy nem akarja többé látni az apját.

A KNYF előre kitervelten, több emberen, hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és robbanóanyaggal visszaéléssel gyanúsítja P. Lászlót. Mindezt egy sor tárgyi bizonyíték, valamint most már P. László beismerő vallomása is alátámasztja. Lapunk úgy tudja, hogy a tárgyi bizonyítékok olyan alaposak és szerteágazóak, hogy a gyanúsított beismerő vallomása nélkül is megállták volna a helyüket a bíróságon. A büntetőeljárásról szóló törvény szerint egyébként beismerő vallomás beszerzése nem szükséges az eljárás sikeres befejezéséhez.

Tavaly szeptember 24-én késő este a főváros VI. kerületében, a Teréz körúton egy földszinti üzlethelyiségnél a jelek szerint P. László támadt szögekkel megnövelt hatású pokolgéppel – amit házilagosan gyártott robbanóanyaggal, valamint garázskapu működtetésére szolgáló, távirányítású elektronikával látott el – az odaérkező két gyalogos rendőrre. A robbanás következtében két járőr megsérült, egyikük életveszélyesen.