Baloldaliak a Jobbik újjáépülő holdudvarában

A Jobbik az oktatás és a romaügy mellett kulturális területen is felvette a kapcsolatot több, egykor a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormány mellett dolgozó, az MSZP holdudvarához tartozó értelmiségivel – értesült a Magyar Idők. Az érintetteket konferenciákra, megbeszélésekre hívták, és arra kapacitálták, hogy vegyenek részt a Jobbik kormányzati felkészülésében, a programalkotásban. Mindez egybecseng a sajtóban „mestertervként” emlegetett stratégiával, amely szerint Vona Gábor Jobbik-elnök arra jutott, hogy csak akkor van esélye 2018-ban, ha áthangolja a politikáját, lecseréli vagy legalábbis átrendezi a szavazótáborát, és megnyeri magának az ellenzéki választók többségét.

Márpedig az ellenzékiek többsége baloldali, vagy a baloldalra szavazott korábban, így Vona azt ismerte fel, hogy a célja nem lehet más, mint a balos szavazók megpuhítása, majd meghódítása. Ennek az akciónak a része lehet az új holdudvar felépítése, azaz az egykori baloldali kormányoknak dolgozó háttéremberek bevonzása a párthoz. Dúró Dóra, a Jobbik országgyűlési képviselője kedden lapunknak megerősítette, hogy baloldali kötődésű értelmiségieket is befogadna a Jobbik holdudvarába.

Forrás: MTI

A szervezetépítéssel megbízott politikus kifejtette: nem egy pártos holdudvart szeretnének kialakítani, hanem vannak olyan emberek a baloldalon is, akik elkötelezettek különböző szakterületek és a nemzet ügye iránt, és hajlandók dolgozni az emberek jobblétéért, felemelkedéséért. Hozzátette: a Jobbik nyitott minden értelmes vitára vagy felvetésre. Arról, hogy mindez a párt baloldal felé történő nyitását is jelenti-e, azt mondta: olyan értelemben igen, hogy minden embert képviselni szeretnének, aki kormányváltást akar. – Ez azonban nem kifejezetten a baloldal felé nyitás, fontos leszögezni, hogy az országos választmány határozatának értelmében mind az MSZP-vel, mind a Fidesszel kizárt a Jobbik együttműködése. A képviselő nem kívánta nevesíteni a szóban forgó baloldali kötődésű értelmiségie­ket, mint magyarázta, „ezek az emberek komoly egzisztenciális függésben vannak”.

Emlékezetes, hogy Vona Gábor pártelnök az utóbbi időben a bal- és jobboldali hídépítés fontosságát hangsúlyozta nyilatkozataiban, és arról is beszélt, hogy nem a baloldali pártokkal, hanem a baloldali szavazókkal akarnak szövetségre lépni. De a baloldalról, az egykori SZDSZ alapítóitól is pozitív visszajelzések érkeztek a Jobbikhoz. Kőszeg Ferenc a balliberális értelmiség lapjában, az Élet és Irodalomban írta tavaly, hogy „Orbán ellenében még Vona Gáborra is lehet szavazni. Mert e pillanatban semmi sem előbbre való, mint Orbánt kirobbantani a székéből.” Haraszti Miklós, az SZDSZ egykori képviselője a baloldal és a Jobbik technikai koalíció­ját vetette fel az ATV-n, később Medgyessy Péter volt MSZP-s miniszterelnök és Heller Ágnes baloldali filozófus is arról beszélt: helyeselné, hogy a baloldal összefogjon Vonáékkal.

Forrás: MTI

Közben a párt radikális értelmiségi támogatói egyre inkább eltávolodhatnak a Jobbiktól. Emlékezetes: komoly ellenérzést váltott ki egyesekben, hogy a képviselőcsoport nem szavazta meg a parlamentben a kötelező betelepítés tiltását célzó alaptörvény-módosítást. A pártot a nyilvánosság előtt is támogatók szerint ez a lépés a nemzeti érdekek semmibevételét jelentette. Erről nyilatkozott lapunknak korábban Vincze Gábor történész, Borbély Zsolt Attila erdélyi közíró, Bíró András Zsolt, a Kurultáj főszervezője, valamint Tóth Gy. László politológus.

A radikális szimpatizánsok és volt párttagok januárban Debrecenben már tüntettek is Vona Gáborék politikája ellen, és Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sorozatosak az alapszervezet-megszűnések, továbbá több önkormányzati képviselő is kilépett a pártból.