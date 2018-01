Az újrahasznosításra hívja fel a figyelmet a Világítástechnikai Társaság pályázata

Világíts rá! címmel hirdetett pályázatot a Világítástechnikai Társaság, hogy felhívja a figyelmet a lámpák és világító testek (izzók, fénycsövek) szelektív gyűjtésének és újrahasznosításának fontosságára – jelentette be Nagy János, a társaság elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Hozzátette: a pályázat megvalósítását a Földművelésügyi Minisztérium (FM) támogatta 2,2 millió forinttal.

Kovács Béla, az e-hulladékok szervezett gyűjtésének és hasznosításának koordinációjával foglalkozó Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy európai uniós előírás és kormányrendelet is szabályozza az elektronikai, a világítástechnikai termékek gyűjtését.

A gyártóknak, a forgalmazóknak kötelező a hulladék visszavétele, az összegyűjtött hulladékot hasznosítaniuk kell. Ebben nyújt segítséget az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. A társaság 191 ilyen jellegű céggel áll kapcsolatban.

Közölte: a társaság tavaly 600 tonna fényforrást hasznosított újra, ami az országban évente eladott lámpák 60 százaléka. Az ügyvezető igazgató szerint ezt a számot a lakosság és az önkormányzatok szemléletformálásával lehetne tovább javítani.

Kovács Béla kiemelte: a kiégett fénycsövek és az energiatakarékos lámpák a bennük található higany miatt veszélyes hulladéknak minősülnek, szelektív gyűjtésük ezért is fontos.

Ráadásul a szelektíven gyűjtött kiégett fényforrásokból másodlagos nyersanyagot tudnak visszanyerni, így újrahasznosításukkal újabb lámpákat, üveggyapotot, illetve járólapokat és más beton ipari termékeket tudnak előállítani.

A cég logisztikai rendszeréről elmondta, hogy a lakosság országszerte 14 ezer gyűjtőponton, 20 ezer gyűjtőedényben adhatja le a tönkrement lámpáit. A kiégett fényforrásoktól a kereskedelmi egységekben (hipermarketekben, barkács áruházakban) elhelyezett gyűjtőedényekben vagy a hulladékudvarokban szabadulhatnak meg az emberek a legkönnyebben.

A Világíts rá! című pályázaton minden 10. életévét betöltött személy vehet részt, a pályaműveket, ami lehet vers, dal, rajz, vagy három perces videó is, január 17-től, február 23-ig küldhetik be a résztvevők a vtt@vilagitas.org címre, illetve postán az MEE Világítástechnikai Társaság címére. A pályázaton egyének, csoportok és iskolai osztályok is indulhatnak.

Az eredményhirdetés március 21-én lesz, az első három helyezett 50 ezer és 5 ezer forint közti értékű Media Markt vásárlási utalványt nyerhet, a nyereményeket az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. finanszírozta. A nyertesek névsorát zsűri határozza majd meg, a zsűri elnöke Straub Dezső, Jászai Mari-díjas színművész.