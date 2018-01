Az „iszlám embert” állítja példának Vona

A Jobbik elnökének több a török, mint a magyar barátja

Allah dicsőítése után újabb videó bizonyítja Vona Gábor iszlám ­iránti rajongását. A pénteken nyilvánosságra került felvételen a Jobbik elnöke többek között arról beszél, hogy példát kell venni az „iszlám emberekről” (sic!). Ugyanezen a felvételen hangzik el az a híres mondata, amely szerint az iszlám az emberiség utolsó reménysége.

Ideje példát venni a türk népekről és az „iszlám emberekről” – mondta a Jobbik elnöke azon a videofelvételen, amely újólag azt támasztja alá, hogy Vona Gábor szimpatizál az iszlámmal.

Az ellenzéki párt elnöke arról is beszélt: mi, magyarok egy turáni nép vagyunk, és a testvéreink a turáni nemzetek, és neki minden török a testvére, valamint lassan több török barátja van, mint magyar.

Ugyanezen a felvételen hallható Vona azon elhíresült mondata is, miszerint a globalizmus sötétségében ma számára az iszlám az utolsó fénysugár. A magyarul elhangzó, török tolmáccsal fordított gondolatok itt is hangos lelkesedést váltottak ki a hallgatóságból.

Mint beszámoltunk róla, csütörtökön a Mandiner.hu hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyen a Jobbik elnöke muszlim fiatalok előtt, török nyelven Allah mellett tesz hitet.

Fotó: Éberling András

Vona azt mondta törökül: „Mi Attila unokái vagyunk, akiknek elve az igazság, akik bátran ellenállnak a rossznak, és senkitől nem félnek, csakis Allahtól.”

Nem sokkal azután, hogy a videó bejárta a magyar sajtót, Vona Gábor magyarázkodásba kezdett. Azt állította: a felvételen ő nem Allahot dicsőíti, hanem Istent, akit török nyelven történetesen így neveznek.

Vona még arra is vette a fáradságot, hogy a Google egyébként alapszintű fordítóprogramjába be is írta, hogy Isten, amire törökül az Allah szót dobta fel az internetes oldal.

A Jobbik elnöke tovább magyarázza a természetesen nehezen magyarázhatót: „Angolul is beszéltem már Istenről, hiszen – mint római katolikus keresztény – hiszek benne. Ők Godnak mondják. A németben Gott, a franciá­ban Dieu és így tovább. Halkan megjegyzem, hogy az arab keresztények Allahnak nevezik.”

Az egész magyarázkodás azonban úgy, ahogy van, hamis. A török nyelvben az Allah szó a Korán istenét jelenti, akit az iszlámban megkülönböztetnek a keresztények istenétől, akit Tanri szóval illetnek. Vagyis Vona Gábor vagy tudatlanságból, vagy szándékosan a muszlimok istene mellett tett hitet török nyelven.

Pénteken Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője igen cinikusan reagált a témában a sajtó képviselőinek.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy a Jobbik elnöksége tárgyalta-e az ügyet, úgy fogalmazott: „Persze, összehívtuk a rendkívüli válságstábot, az ENSZ BT-t, a NATO-csúcsot, a V4-es partnereinknek is szóltunk, hogy óriási botrány van, mert a YouTube-ról kikerült egy nem tudjuk, hány éves felvétel, ahol Vona Gábor azt mondja, hogy Attila unokái vagyunk, és ez botrány.”

Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója a Híradó.hu-nak hangsúlyozta: mindenképpen aggodalomra ad okot, ha bármely magyar politikus egy ismeretlen szervezet rendezvényén Allah és az iszlám mellett tesz hitet úgy, hogy közben idehaza nem azt kommunikálja.

Farkas Örs politológus Vona beszédére úgy reagált a Kossuth rádióban: „Nem vagyok török nyelvszakértő, de egy biztos, a hallgatóság az Allah szó elhangzását követően ujjongásba kezd”, és ez nem a keresztény Isten szóhasználatot igazolja.