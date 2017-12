Az adventi készülődés után ismét megszülethet valami új

Közeledik a karácsony és közelednek a családi találkozók. Mindannyian azt szeretnénk, ha ezek a napok meghittek, békések lennének, amikor azokkal is összefuthatunk, akikkel az év során talán kevesebbszer. Hogyan tudunk jól készülni a találkozásokra, elkerülni vagy kezelni a konfliktusokat, valódi ünnepre készülni és valódi ünnepet megélni? És hogyan tudunk segíteni azoknak, akiknek az ünnep nem a találkozást, hanem az egyedüllétet juttatja eszükbe?

Muhi Mária pszichológus elmondta, a családtagok közötti feszültségpontokat érdemes már az ünnepek előtt „kiiktatni”, még ha ez teljesen nem is lehetséges. A szakértő azt javasolja az idei karácsonnyal kapcsolatban is, hogy engedjük, hogy negatív érzések is megjelenjenek. Szerinte az lehetetlen kérés, hogy minden simuljon ki egy estére, ha az azt megelőző 364 napon nem simult ki.

A legegyszerűbb elfogadni, hogy a karácsonyhoz is hozzátartoznak a konfliktusok, de ettől még lehetnek jók az ünnepek.

Sokaknál előfordul az is, hogy olyan történések generálnak feszültséget, amelyek egyébként egy normál hétköznap nem okoznának ilyet. Kozma-Vízkeleti Dániel családterapeuta szerint ez azért van, mert mindenki szeretné a lehető legszebbre, tökéletesre csinálni a karácsonyt, ilyenkor pedig hajlamosak vagyunk rágörcsölni a teendőkre, és másokon leverni a feszültséget. A szakértő rámutatott arra is, hogy szerinte az ünnepek olyanok, mint a párkapcsolatok: ha nem gondozzuk azokat egész évben, akkor ne várjuk, hogy egyetlen napra minden megváltozik és rendbe jön.

Fotó: MTI/Komka Péter

Paál Emőke pszichiáter azt javasolja, hogy merjünk visszatérni a karácsony bibliai eredetéhez: az adventi készülődés után ismét megszülethet valami új, ami lehet ez esetben egy újfajta nézőpont is, ami sokat segíthet a konfliktusok kezelésében.

