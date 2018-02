Applebaum a „87 éves férfi” védelmére kelt

Anne Applebaum Pulitzer-díjas történész, a Washington Post cikkírója Soros György egyetemére, a CEU-ra látogatott. Ha már ott volt tartott is egy nagyívű előadást, amely a HVG beszámolója szerint az „Az egypártrendszer kitartó varázsa” címet viselte.

Liberális agymenésében a Washington Post Magyarországot évek óta ekéző publicistája a cikk szerint diktátorokkal hozta közös nevezőre Orbán Viktort, és nemcsak a magyar, hanem a lengyel politikai berendezkedést is antipluralistának, igazságtalannak, sőt hazugnak nevezte, és ezen országok esetében az egypártrendszer létrejöttét vizionálta.

Az egy dolog, hogy állításait Applebaum egyetlen kézzelfogható bizonyítékkal sem támasztotta alá – aki egy kicsit is ismeri hazánkat, tudhatja, hogy mifelénk bárki bármit mondhat, még akár a legnagyobb képtelenségeket is, olyannyira szólásszabadság van ebben a „borzasztó, elnyomó rendszerben” – ám egy olyan mondat is elhangzott, amelyből mindenki számára nyilvánvaló, ki is lehetett az előadás tulajdonképpeni megrendelője.

„Magyarországon tanult embereknek azt kell állítaniuk, hogy egy külföldön élő 87 éves férfi a legnagyobb veszély, és a Budapest utcáin sehol sem látható bevándorlók jelentik a jövő legnagyobb kihívását.”

– mondta Applebaum, ha hinni lehet a HVG-ben megjelenteknek.

Igen. Annak a bizonyos „87 esztendős férfinek” az ún. Nyílt Társadalom Alapítványain keresztül pontosan az a célja, hogy a bevándorlók – nemcsak Budapesten – láthatóak legyenek, sőt jelenlétük alapjaiban változtassa meg mindennapjainkat.

Ebből a célból működnének azok bevándorlásszervező irodák (is), amelyeknek finanszírozására bőven futja, a spekuláns magánvagyonából átutalt 18 milliárd zöldhasúból.

Ezek fényében érdemes értékelni a történész által elmondott összes többi mondatot is.