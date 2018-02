Angard: A mi Ferink be akarja bizonyítani, ki a kakas a tyúkudvarban

Soros György szerint Orbán Viktor maffiaállamot épít és megvette az ellenzéki pártokat – az amerikai üzletember arcképe közben ismét felkerült a Fidesz plakátjaira. Belharc a Jobbikban? Többen lecserélnék a pártelnököt a napvilágot látott, török nyelvű videók miatt. A demokratikus ellenzék pedig még mindig nem véglegesítette kormányváltó stratégiáját. Ezekkel a témákkal foglalkozott aktuális adásában az Angard.

Gajdics Ottó az ellenzékről:

A mostani ellenzéknek azért nem értjük a mozgásait, mert mi azt feltételezzük róluk, hogy valóban kormányt akarnak váltani, pedig lehet, hogy nem is. A küzdelem fő iránya egymás ellen irányul, mert a mi Ferink, régi teóriám szerint be akarja bizonyítani, ki a kakas a tyúkudvarban, ki vezeti ezt az ellenzéket igazán.

Vona Gábort pedig már a Jobbikon is belül támadják a napvilágot látott török videók miatt, vannak akik az elnöki tisztséget szeretnék tőle megvonni.