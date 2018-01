Allah mellett tett hitet a Jobbik elnöke

Vona Gábor a könyvében is azt írta: az iszlám a fény

Nyilvánosságra került egy videó, amelyen Vona Gábor muszlim fia­talok előtt, török nyelven tesz hitet Allah mellett. Az iszlámot korábban Európa utolsó reményének nevező Jobbik-elnök azzal védekezik, hogy ő Istenről beszélt.

Vona Gábor (képünkön) muszlim fiatalok előtt, török nyelven tesz hitet Allah mellett – ez derült ki abból a videó­ból, amelyet tegnap a Mandiner.hu tett közé.

A feltehetően mobiltelefonnal készített felvételen – amelynek készítési időpontja nem ismert – a Jobbik elnöke azt mondja: „Mi Attila unokái vagyunk, akiknek elve az igazság, akik bátran ellenállnak a rossznak, és senkitől nem félnek, csakis Allahtól.” A pártelnök Allah mellett hitet tevő mondatait üdvrivalgással fogadja a feltehetően török közönség.

Vona persze nem késlekedett a válasszal, közösségi oldalán reagált a sokak által már a pártelnök őszödi beszédének titulált kiszivárogtatásra. Mint írja, a Fidesz egy ócska és nevetséges hazugsággal próbál visszavágni azért, mert a Jobbik lebuktatta a Fideszt.

Azt állítja, hogy nem Allahot dicsőíti, hanem Istent, akit török nyelven történetesen így neveznek. Vona még arra is vette a fáradságot, hogy a Google egyébként igen alapszintű fordítóprogramjába be is írta, hogy Isten, amire törökül az Allah szót dobta fel az internetes oldal.

Vona Gábor a Jobbik elnökeként tovább magyarázza a természetesen nehezen magyarázhatót: „Angolul is beszéltem már Istenről, hiszen – mint római katolikus keresztény – hiszek benne. Ők Godnak mondják. A németben Gott, a franciában Dieu és így tovább. Halkan megjegyzem, hogy az arab keresztények Allahnak nevezik.”

Végezetül még azt is hozzáteszi: „Most a Fidesz ennek a mondatnak a török fordítását igyekszik ellenem fordítani, ami egyrészről nevetséges tudatlanságról, másrészről Istent sem félő aljasságról tanúskodik.”

Csakhogy ez az egész magyarázkodás úgy, ahogy van: hamis. A török nyelvben az Allah szó a Korán istenét jelenti, akit az iszlámban megkülönböztetnek a keresztények istenétől, akit Tanri szóval illetnek. Vagyis Vona Gábor vagy tudatlanságból, vagy szándékosan a muszlimok istene mellett tett hitet török nyelven.

Fotó: Teknős Miklós

A nyelvészeti fejtegetéseknél is fontosabb, hogy a Jobbik vezetője 2013 novemberében a törökországi látogatásán azzal lepte meg a közvéleményt, hogy kijelentette: „Az iszlám az emberiség utolsó reménysége a globalizáció és a liberalizmus sötétségében.”

Az ellenzéki párt vezetőjének akkor elmondott szavai egybevágnak az általa jegyzett önéletrajzi könyvben leírtakkal, miszerint „az iszlám a fény”.

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Vona Gábor a törökországi körútja során többször is összefutott az ultranacionalista török mozgalom és terrorszervezet, a Szürke Farkasok képviselőivel.

A Ripost korábban arról is írt, hogy a Jobbik elnökét a Szürke Farkasok tiszteletbeli tagjának is választották. Vona mindebből annyit ismert el, hogy a török–magyar baráti tagozat elnökeként a mozgalom politikai szárnyának tartott Nacionalista Mozgalom Pártjával jó kapcsolata van.

Mindenesetre lesz mit magyarázni a Jobbik híveinek a kampányban. Mert van ugye a korábban a szélsőjobbon helyet foglaló párt, amely szívesen nyit balra, de legalábbis az LMP és a Momentum felé, és radikális köntösét néppártos öltönyre cserélte fel.

És van egy Allah mellett hitet tévő pártvezető, aki korábban Irán-barátságáról és Izrael-ellenességéről volt híres. Aki korábban legalábbis megtűrte az antiszemitizmust a Jobbikban, és aki most már hanukaüdvözletet küld a zsidó felekezeteknek, és a Spinoza Házban magyarázza a bizonyítványát.