4-es metró: a menekülő gyanúsított több rázós ügyben is érintett

A 4-es metró korrupciógyanús ügyei mellett Terner Gézának a szolnoki papírgyár bedöntésében is szerepe lehetett, de a szálakat felfejtve eljuthatunk a csillebérci úttörőtáborig és a Strabagig is.

A 4-es metró korrupciógyanús ügyei mellett a szolnoki papírgyár bedöntésében is szerepe lehetett Terner Gézának – értesült a Magyar Idők. A férfit, mint megírtuk, tavaly ugyan őrizetbe vették, de a bíróság nem rendelte el előzetes letartóztatását, ami annak fényében válik különösen érdekessé, hogy információink szerint ő is érintett a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) egyik 2005-ös hitelügyletével összefüggésben indult büntetőeljárásban.

Külföldre menekült Korábban megírtuk: házkutatásokat, kihallgatásokat tartott a Központi Nyomozó Főügyészség a 4-es metró korrupciógyanús ügyeivel kapcsolatban még tavaly ősszel. Egy másik ügy kapcsán a hatóságok látókörébe került egy titokzatos személy is, akit őrizetbe vettek, de a bíróság szabadon engedte, és ő elhagyta az országot. A Budai Központi Kerületi Bíróság 2017 januárjában T. Géza ellen adott ki európai, illetve nemzetközi elfogatóparancsot – tájékoztatta a Magyar Időket a Fővárosi Törvényszék.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) 2011-2012-ben vizsgálta azokat a hitelügyleteket, melyek keretében az MFB 2006 és 2009 között összesen 8,3 milliárd forint hitelt nyújtott a Higi Papírsoft Zrt. szolnoki gyárának megépítéséhez. Az igazgatóság döntése erősen vitatható, hiszen az ügyfélminősítése szerint a Higi-nek három tulajdonosa volt: a Challenger Consultancy Ltd. nevű Brit Virgin-szigeteki offshore cég, az Over Meccanica Spa nevű olasz társaság és Terner Géza magánszemély. A banküzlet-biztonsági főosztály külön is felhívta a figyelmet arra, hogy az offshore cég tényleges üzleti tevékenységet nem folytat, a kockázatkezelési igazgatóság pedig jelezte, hogy a Higi pénzügyi helyzete bizonytalan és nehezen átlátható. A társaság ráadásul megfelelő fedezettel sem rendelkezett egy közel tízmilliárd forintos hitel felvételéhez, az MFB igazgatósága mégis a javára döntött.

A társaság végül nem is tudott törleszteni, ezért az MFB 2011-ben felmondta a kölcsönszerződést. Ekkor a Higinek kamatokkal együtt már 9,7 milliárd forintos tartozása volt a bank felé. A cégnek ugyan ekkor voltak bevételei, de azokat a bank helyett bérmunka címén a Star Ingatlanfejlesztő Kft-nek utalta át. 2013-ban, amikor a Kehi vizsgálata mindezt megállapította, a tartozás fedezetének elvonása miatt feljelentést tett, a Központi Nyomozó Főügyészségen pedig tavaly márciusban vádat emelt a Higi és a Star négy vezetője ellen.

Terner Géza egyébként a hírek szerint régóta kapcsolatban állt azzal a Tóth Miklóssal, akinek a címére a a Higi Papírsoft Zrt. be volt jegyezve. Terner ugyanis a nevét viselő Terner GmbH-n keresztül tulajdonosa volt a Tóth által vezetett Mobilber Kft.-nek, amely 2000-ben 1,8 milliárd forintért opciós szerződést kötött a Magyar Úttörőszövetséggel a csillebérci tábor megvásárlására. De a neve felmerült a 2000-es években a Strabag-ügyben is. Az osztrák sajtó tárta fel 2006-ban: a Strabag egy Euro:contact nevű lobbicég közbeiktatásával, „túlfizetésével” teremtett forrást a 2002-ben hatalomra került MSZP-SZDSZ-koalíció megkörnyékezéséhez. A Strabag az akciót követően, a 2003-2007 közötti időszakban mintegy 360 milliárd forintnyi állami megrendelést kapott.