Sötét kezdet

Még csengett a fülünk a startpisztoly dörrenésétől, és máris elkezdték. Pontosan úgy rontottak rá gyűlöletük tárgyára, ahogyan azt előre meg lehetett jósolni. A szokott sunyi módon külföldi végrehajtókra bízták a felvezetést, majd teleszórták bűzbombáikkal a teljes magyar médiát. Rendkívül áthallásos, hogy a sötétség követeinek a fénnyel van most is bajuk.

Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala az Elios Innovatív Zrt. által 2011 és 2015 között elnyert, uniós forrásból fizetett közbeszerzésekkel kapcsolatban, így szól a politikai értelemben látszólag ártatlannak tűnő, mégis megfelelő drámaisággal tálalt hír. Mert ha az Elios korábbi tulajdonosa, Tiborcz István nem veszi el Orbán Viktor miniszterelnök lányát, a kutyát nem érdekelte volna, hogy az önkormányzatok hogyan és mennyiért korszerűsítik településeik közvilágítását.

Ám miután az ellenzéki fejvadászok szemében nagyvadnak számító szereplő jelent meg a célkeresztben, Jávor Benedek és társai már az előző országgyűlési választások előtt szintén feljelentésekkel kezdték el bombázni a magyar hatóságokat és az OLAF-ot is. Nyomozás is indult, amely bűncselekmény hiányában akkor lezárult. Nem lenne szerencsés, ha eluralkodna az a paranoiás állapot hazánkban, hogy aki megfordult már a kormányfő köré rajzolható tízméteres sugarú körön belül, az sürgősen ássa el magát, ám Tiborcz az első támadások idején megvált az Eliostól. De ez inkább feldühítette az ellenzéki csahosokat, akik azóta permanens kampányt folytatnak a témában.

Apropó, kampány! Nem furcsa, hogy a lerágott csontnak tűnő ügy éppen most kapott újabb lendületet? Információink szerint az elmúlt egy hónapban hirtelen nagyon sürgős lett az OLAF számára a magyarázataik szerint szélesebb körre kiterjesztett újbóli vizsgálat lezárása. Meg sem várták az érintettek összes észrevételét, villámgyorsan elkészítették a jelentést, amire – minő véletlen! – nyomban rá is bukkant a Magyarországot polgári kormányzás idején előszeretettel ekéző The Wall Street Journal. Nem egészen három hónappal a választások előtt tehát ismét a közvilágítás kérdései tartják lázban az Orbán-fóbiások megtépázott seregeit. Most abban bíznak, hogy az Európai Bizottság majd jól visszakéri a negyvenmillió eurót, mire az érintett harmincöt önkormányzatnál lekapcsolják a villanyt, a nép föllázad, és eljöhet végre újra az ő idejük, a sötétség birodalma.

Könnyű azonban belátni, hogy ez nem így lesz. A – még a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok hatóságai által elindított – pályázati eljárások vizsgálata hosszú hónapokig elhúzódik, s bár Soros hazai bérencei közben ezerszer leírhatják, hogy az Elios korábban Orbán Viktor veje, Tiborcz István tulajdonában volt, ez nem pótolja az ország jövőjéről alkotott vonzó elképzelések döbbenetes hiányát az ellenzéki oldalon.

Ellenben az a tény, hogy az önkormányzatok és a települések lakói elégedettek a megvalósult programmal, ami a legkorszerűbb LED-es technológiával tette komfortosabbá a települések életét, és jelentős energiaspórolást, költségmegtakarítást is jelent egyben, a folyamatos balhékeltésben érdekeltek esélyeit rontja.

A hatóságok folytatják majd a vizsgálódást, és talán még az idén kiderül, mennyire is voltak súlyosak azok a szabálytalanságok. Mindannyiunk elemi érdeke, hogy Európa egyik legszigorúbb közbeszerzési törvényének érvényt tudjunk szerezni, különösen az uniós források felhasználása során.

Mint ahogy alapvető érdekünk az is, hogy ezeket a vizsgálatokat senki ne tudja felhasználni alantas politikai játszmáiban. Ne külföldi takarítókkal akarjon rezsimet söpörni az, aki el akarja hitetni magáról, hogy képes kormányozni ezt az országot.