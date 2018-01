Óvakodj a törpétől!

A legjobban szervezett kisebbségnek nevezte a Fideszt nemrég Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt, aki szerint a „a többség nem lehet ellenzékben”. Hasonlóképp beszélt a fő tüntető Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom (emlékszik még erre valaki?) alapítója, amikor kiadta a hangzatos „Ne a többség legyen kisebbségben!” jelszót.

Nézzük a legutóbbi közvélemény-kutatási eredményt: Nézőpont, 2018. január 26. A Fideszt a teljes lakosság körében 54 százalékra mérték, ami lényegesen több, mint ahányan az ellenzéki pártokat összesen támogatják. Mivel rossz a szemem, közelebb kellett hajolnom, hogy megkeressem a Párbeszéd támogatottságát. Egy százalék. De meg lehet nézni más friss felméréseket is. A biztos szavazók körében 49 százalékot mért a kormánypártoknak a Publicus, 50-et a Závecz. Vagyis nagyjából minden második biztos szavazó készül újra a kormánypártokra voksolni.

Nem sokkal fényesebb az ellenzék helyzete az összes választópolgárt tekintve sem. Mivel meg sem fordult a fejemben, hogy egy képzett politológus a passzív és bizonytalan polgárokat is en bloc az ellenzéknek húzza be, arra gondoltam: a jelölt a 2014-es választási eredményre gondolhatott, amikor „a legjobban szervezett kisebbségnek” nevezte a nagyobbik kormánypártot. Való igaz, a Fidesz az akkor szerzett 44,87 százalékkal irányít. Ám aligha ugyanazokba az iskolákba jártunk a termetre óriás, támogatottságát tekintve törpe Karácsonnyal (a Párbeszéd az MSZP-vel együtt is összesen 10 százalékon áll), ugyanis a kvázi 45 százalék egy többpártrendszerben nem kevés, hanem éppenséggel rengeteg.

Aki kevésnek gondolja, menjen tanulmányútra a liberálisok pesti templomába, az Egyesült Államok nagykövetségére, hiszen Donald Trump a leadott egyéni voksok 46,1 százalékának birtokában kormányoz Washingtonban. Ráadásul az USA-ban jóval alacsonyabb volt a választási részvétel, mint 2014-ben Magyarországon. Trump a 325 milliós Amerikában alig 63 millió voksot gyűjtött. Franciaországban Emmanuel Macron mindössze a választópolgárok 43,4 százalékának a bizalmát nyerte el, amikor tavaly 20,7 millió voksot szerzett. Londonban Theresa May csak 42,3 százaléknyi leadott szavazattal kormányoz jelenleg, ez a May segítségére siető északír törpepárttal kibélelve sem több, mint a leadott voksok 43,2 százaléka.

Micsoda világ! De mégsem csoda. Az aránytalan választási rendszerek fő előnye a kormányzóképesség biztosítása. Mégpedig az értelmetlen koalíciók és kormányválságok megakadályozására. Elég csak belegondolni a törpepártok generálta izraeli kabinetválságokba vagy Angela Merkel helyzetébe, aki küzd, mint malac a jégen, hogy legalább fél év alatt összehozzon már végre valamilyen kormányt. Benelux országokat időnként több száz napig a bürokrácia irányít. Ezért aztán érdemes politikai akaratkifejezést várni a polgároktól! Motiváló legalábbis…

Visszás, de inkább megmosolyogtató, semmint felháborító, amikor a túlélésükért küzdő csoportok kisebbségeznek le egy több mint kétmilliós választói közösséget. Talán abban reménykedve, hogy még a felravatalozott halott is visszatér egy utolsó Orbán-ellenes ikszelés ere­jéig. És nem sokkal előremutatóbb, mint amikor egy tavalyi tanulmányban (társszerző: Helsinki Bizottság, TASZ) a „többség zsarnokságát” mint a „beteg demokrácia” egyik ismérvét emlegették Magyarországgal kapcsolatban. (Most akkor kisebbség vagy többség? El kellene dönteni!) Valóban szörnyű lehet a többség zsarnoksága – ebben egyetérthetünk. Szerencsére nem éltük még ilyenben. A többségénél pedig csak a kisebbség diktatúrája lehet rosszabb. Ilyenben viszont már sajnos éltünk, főleg azok közülünk, akik az idősebb nemzedékekhez tartoznak.