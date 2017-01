Maradnak a fütyülőjüknél

Ismét politikai füttyögést szervez a Kossuth tér sarkára az Együtt. Ugyanolyat, mint október 23-án, amikor a forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának ünnepét próbálták meg zeneileg aláfesteni.

Ez nyilván azt is jelenti, hogy az izgága minipárt sikeresnek minősítette az őszi akciót – ámbár az is lehet: semmi más, színvonalasabb attrakció nem jutott az eszükbe… (A fütyülők úgyis ott vannak a raktárban, csak elő kell venni őket, oszt’ fújni…) A főfütyülők egyike minap nyilatkozott a részletekről. Szigetvári Viktor (igen nagy fütyülő) azt mondta, hívei a Putyinnal tárgyaló magyar kormányt fogják kifütyülni február 2-án, ugyanis helytelenítik, hogy Orbán Viktor az orosz vezetés értékvilágát osztja, ami ellentétes Magyarország érdekeivel. – A mi szövetségesünk és jövőnk Európa, nem az elnyomó, putyini Oroszország – közölte Szigetvári. (Aki egyébként MSZP-időkben az „őszödi” kormányfő csicskájaként szervezte az akkori Gyurcsány–Putyin-találkozót.)

Nem leszólni akarom a tervezett műsort (megteszik azt majd a fütty­koncert utáni kommenthegyek), de az ember valahogy leleményesebb akcióra számított Szigetvári Viktortól. Hol van az a melldöngetve emlegetett liberális szürkeállomány? Már csak füttyögésre futja? Ez elég ciki, hisz állítólag Szigetvári a párt agytrösztje, aki hajdan még a szocialista kormányfőknek is súgott. A róla készült fotók is örökké elmélyülten, vakarózó gondolkodás közben ábrázolják. (A leg­ismertebb felvételen speciel az orrát turkálja…)

Ha szavazatokat nem is, hírnevet azért lehet szerezni füttyögéssel. Az idősebbek talán még emlékeznek a hatvanas évekből a pesti utcákon le-föl futkosó, autók tetejét csapkodó „füttyös Gyurira”. Mokány férfiember volt, egy-két forintot kért a járókelőktől, s már cikázott is tovább… Ő sem volt százas, viszont nem várta el, hogy mi is fütyüljünk.