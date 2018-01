Látlelet az ellenzékről

Sokan mondhatják, jó lenne túl lenni az áprilisi választásokon, mert már elég volt abból, hogyan csépelik egymást a pártok. Ne hajtsuk az időt, telik az magától. Inkább figyeljünk, mert ezekben a napokban is derülnek ki olyan dolgok, amelyek megvilágítják, kik szeretnének hatalomhoz jutni.

Nézzünk először arra az emberre, aki augusztusban tölti be negyvenedik évét. A pszichológia-tankönyvek szerint ez az az életkor, amikorra az ember már megvívta saját harcait, és nagyjából tudja, hogy hol a helye és mit akar tenni a maga életével.

Vona Gábor ez év augusztusában kapja meg a szülinapi tortáját, majd fújhatja el a negyven szál gyertyát. Akkorra már azt is tudni fogja, milyen eredménnyel zárult az áprilisi országgyűlési választás.

Mi viszont már most látjuk, hogy negyven év ide vagy oda, ez az ember még keresi önmagát. Most az derült ki róla, hogy Allah mellett tett hitet, majd gyors magyarázkodásba kezdett. Azt próbálja bizonygatni, hogy Allah magyarra fordítva Istent jelent.

Tisztázzuk: a muszlimok Allah alatt nem azt az Istent értik, amelyiket a keresztények. Allahnak ugyanis szerintük nem volt fia Jézus, tehát Jézus nem Isten és nem Megváltó.

Ha Vona Gábor a keresztények Istenére hivatkozott volna, akkor bizonyára sem tapsot, sem üdvrivalgást nem érdemelt volna a hallgatóitól. Akkor viszont narcisztikus, hiú személyisége miatt szomorúan távozhatott volna az eseményről.

Miután azonban arról is értekezett, hogy „Az iszlám az emberiség utolsó reménysége a globalizáció és a liberalizmus sötétségében”, nem tévedhetünk nagyot, ha azt állítjuk: a Jobbik elnöke tudja, hogy miről beszélt a muszlim „testvéreinek”.

Mindezeket is vegyük lajstromba, amikor azt látjuk, micsoda útkeresésben van a párt, amelynek tagjai hol a holokauszt áldozatainak emléket állító Duna-parti cipőkbe köpnek, hol pedig Heller Ágnessel paroláznak.

A bénázó Vona Gábor identitásválsága mára az egész Jobbikra rányomta a bélyegét. Magyarországnak viszont ne legyen olyan miniszterelnöke, aki most éli legnagyobb válságát, mert akaratlanul is, de ő maga bizonyítja be, hogy egyáltalán nem érett személyiség és alkalmatlan erre a pozícióra.

A migránssimogató Szél Bernadett pedig saját pártja nevét csúfolja meg napról napra, mutatván, hogy nem lehet más a politika. Legalábbis ő nem tudja másként csinálni.

Kevésnek bizonyul annak hangoztatása, hogy ők a saját útjukat járják. Előbb talán szálljanak ki Soros György zsebéből, bármilyen anyagi biztonságban is érzik ott magukat.

Vessünk egy pillantást a szintén identitásválsággal küszködő szocialistákra is! Egyre kevesebb szavazó veszi őket komolyan, de, mint kiderült, még az általuk mélyen tisztelt Soros György sem.

A spekuláns úgy nyilatkozott, hogy Orbán Viktor megvásárolta az MSZP vezetőit. Puff neki, most aztán indíthatnak ők is egy kampányt Soros ellen…

Az MSZP választási esélyeivel vélhetően Bárándy Gergely lehet leginkább tisztában. Bejelentette: nem kíván indulni az országgyűlési választáson, és lemond párttisztségéről.

A párt országos etikai és egyeztetőbizottságának elnöke szerint számára vállalhatatlanná vált a folytatás. Végül is nem ő a kapitány, hamarabb is elhagyhatja az MSZP süllyedő hajóját.

Előbb-utóbb Karácsony Gergely lízingelt miniszterelnök-jelöltnek is rá kell jönnie, hogy rossz hajóra szállt, de az újabb köpönyegforgatása közepette vélhetően abban bízik, hogy ezúttal a jéghegy omlik össze, és nem a Titanic merül el.

Így fest most Magyarországon az ellenzéki tábor. Bízom benne, hogy a harcot saját magukkal továbbra sem a kormányzati oldalon folytathatják. Ezért talán még Allah sem gerjed haragra.