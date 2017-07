KGBéla úton van

Megírtuk, hogy a kémkedés gyanújába keveredett Kovács Béla Abháziában van gyógykezelésen. Aztán Kovács Béla feltett egy fotót magáról az arckönyvére, miszerint Brüsszelben újságot olvas. Ennek örömére a balliberális sajtó örömünnepet ült, hogy a Magyar Idők már megint hülyeségeket beszélt (hazudott). Ebben a kárörvendezésben és gúnyolódásban Soros lapja, a 444, és Simicska lapja, az mno.hu vitte a prímet. (Érdekes, e két orgánum nem talált eddig időt arra, hogy beszámoljon a CNN folyamatos és tudatos hazudozásáról Trump és az oroszok dolgában…)

Ezután közzétettük, hogy Kovács Béla abháziai tartózkodását nem mi találtuk ki, hanem Kovács Béla ügyvédje tájékoztatta erről szóban és írásban az ügyészséget azt követően, hogy Kovács Béla a hivatalos idézés ellenére nem jelent meg az ügyészségi meghallgatásán június 23-án. Igen, erre volt az ügyvédi mentség az, hogy Kovács Bélát Abháziában gyógykezelik.

A kémkedéssel gyanúsított és a költségvetési csalással is összefüggésbe hozott Kovács Bélára minden bizonnyal rá is fér egy alapos gyógykezelés, de hogy ezt miért éppen Abháziában kell(ett) megkapnia, egyelőre rejtély. Miképpen az is rejtély, hogy valóban ott volt-e egyáltalán. S ha nem, akkor miért mondta ezt az ügyvédje? Kovács Béla hazudta ezt az ügyvédjének, vagy az ügyvédje hazudta az ügyészségnek? És az is rejtély, miért nem jelent meg Kovács Béla az ügyészségi meghallgatáson?

Továbbá, hogy vajon meg fog-e jelenni a július 19-i meghallgatáson, amikorra – immáron másodszor – be van idézve, ám az idézését még nem vette át, ugyanis bejelentett lakcímén nem tartózkodik. Most állítólag Brüsszelben van, de ez sem biztos, hiszen az ő világában csodákra képes a számítógépes grafika. Meg egyáltalán, mit is keresne ott EP-képviselőként, amikor az Európai Parlament éppen Strasbourgban ülésezik?

Annyi a rejtély Kovács (KG) Béla körül, mintha ő lenne a James Bond, és éppen kérne egy abháziai vodka-martinit, rázva, nem keverve. Pedig Kovács Béla nem egy James Bond. Kovács Béla csak jobbikos. S mint ilyen, nagy utakat tesz meg, leginkább az al- és félvilági ösvényeken. Mint a pártja, amely elindult a nemzeti radikalizmus, a kérlelhetetlen és „bátor” antiszemitizmus, továbbá a még bátrabb cigányfalók útján, és onnét eljutott egészen Brüsszel, Simicska, az Európai Unió, Soros, az LMP meg a szocik fenekéig. Ez is nagy út ám! Bele lehet fáradni, főleg, ha az ember nem pártelnök (aki lelket ad és elvesz), hanem csóringer jobbikos szavazó. Ilyesféle utakat jár tehát be a jobbikos Kovács Béla.

Moszkva, Brüsszel, Abházia, megint Brüsszel, Budapest – ki tudja, legközelebb talán Timbuktuban bukkan fel újra, csodálatos Nalaya sátra előtt, és leereszkedően fog köpni az arra járó ügyészek elé egy összkomfortosan berendezett pocsolyából. (A Jobbikot még Rejtő Jenő sem tudta volna megírni, az biztos.) Viszont, miután a jobbikos politikus bejelentkezett a médiában az említett fotójával, a Fidesz meg is pendítette a józan ész és a tisztesség jegyében, hogy ha Kovács Béla valóban Brüsszelben van, és nem szorul orvosi ellátásra, akkor ugyan fáradjon már be az Európai Parlament és a magyar hatóságok irodáiba, mert sem a brüsszeli vizsgálaton, sem az ügyészségi meghallgatáson eddig egyszer sem jelent meg, pedig többször beidézték. Mint azt már mondtam, nem tudjuk, hogy Kovács Béla megfogadja-e a kézenfekvő tanácsot. Az ügyvédje fogadkozott, de mint láttuk, esetükben semmi nem biztos.

Ami viszont biztos, az az, hogy Bélát és a pártját összeköti egy szenvedély: ellopni azt, amihez hozzáférnek. Egyelőre még frakciótámogatásokat, brüsszeli zsozsókat, apróságokat. De a nagy álom már megszületett. Kár, hogy álom marad.

A gúnyolódó balliberális sajtó pedig rákattanhatna Béla ügyeire, ahelyett, hogy megint hülyét csinál magából.