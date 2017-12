Hosszú kések választása

Komoly tétje van a 2018-as országgyűlési választásnak a baloldal számára, de ez nem a kormányváltás. Jövő tavasszal eldőlhet az MSZP és a Demokratikus Koalíció közötti harc, egészen konkrétan az, hogy Gyurcsány Ferenc eléri-e célját, képes lesz-e bedarálni a szocialista pártot. Ádáz küzdelem zajlik köztük, amelynek terepe jelenleg az egyéni választókerületi helyek leosztása. Hetente újabb listák kerülnek nyilvánosságra, hol az MSZP, hol a DK szivárogtat ki információkat az éppen aktuális, vélt érdekeinek megfelelően. Az MSZP igyekszik az erősebb fél szerepében diktálni, de ellenfele nemcsak a hazudozásban jártas, hanem a zsarolás és a puccsok nagymestere is.

Erről Medgyessy Péter egykori miniszterelnök sokat tudna mesélni. Gyurcsány Ferenc 2004-ben a koalíciós partner SZDSZ segítségével döfte a képzeletbeli tőrt főnöke hátába, ragadta meg a kormányfői posztot, maga alá gyűrve az MSZP-t is. Sokat tanulhatott a szabad demokratáktól, akik kisebbik koalíciós pártként a szocialisták folyamatos zsarolásával szinte mindent elértek, amit akartak, megkapták a nekik fontos minisztériumok vezetését, elsősorban az oktatás, a kultúra és a gazdaság irányítását.

A DK elnöke ma is az SZDSZ-es taktikát követi, hiszen tudja, hogy a baloldali összefogás nélküle lehetetlen: pártja szimpatizánsai soha nem támogatnának egy Gyurcsány nélküli együttműködést. Kényelmes helyzetben van, mert minden alkalommal baloldali ellenfelei szemére vetheti, hogy miattuk marad el az összefogás, ami legalább a minimális esélyt megteremthetné az Orbán-kormány leváltására.

A legutóbbi partizánakció az Atv.hu számára kiszivárogtatott közös választókerületi lista volt, amelyre a DK szerint az MSZP vezetői, Molnár Gyula pártelnök és Hiller István választmányi elnök is áldását adta. A szocialisták viszont ezt cáfolták, és közben egy új javaslattal álltak elő, amely a korábbinál szigorúbb feltételeket tartalmaz. A pártban ugyanis sokaknak elegük van abból, hogy Botka László visszalépése után Gyurcsány Ferenc vérszemet kapott, és olyan választókerületek átengedését követeli a DK-nak, ahol korábban magabiztosan nyertek a szocialisták.

A tárgyalások folytatódnak, de kérdés, hogy létrejön-e bármilyen megállapodás. Az MSZP ragaszkodik a közös listához és miniszterelnök-jelölthöz, Gyurcsány Ferencék viszont csak az egyéni választókerületeket szeretnék felosztani a két párt jelöltjei között.

A szocialisták addig is előremenekülnek, és hamarosan ismertetni fogják programjukat, a kampányarcuk pedig nem más lesz, mint Kunhalmi Ágnes budapesti elnök. A vidámságát gyakran kontrollálni képtelen, kínos nevetgélésbe fulladó nyilvános fellépéseiről elhíresült politikus üde színfoltnak ígérkezik a kampányban, de erősen kétséges, hogy bárki komolyan veszi majd a mondandóját. Kunhalmi új szerepköre azért is érdekes, mert őt azok közé sorolják, akik a DK-val való szoros együttműködés hívei, és semmi kifogása sincs Gyurcsány Ferenc ellen, sőt a közös lista második helyén szeretné őt látni, mindjárt a miniszterelnök-jelölt után. Utóbbi személye sem dőlt el, több civil, párton kívüli lehetséges aspiráns nevét is megszellőztették már a sajtóban, de ezen a fronton sincs előrelépés.

Az idő nem sürget – ezt Gyurcsány Ferenc néhányszor már elmondta, ő ráér, ellentétben az MSZP-vel. A szocialisták számára a jövő évi választás akár a teljes eljelentéktelenedéshez is vezethet, az egykori nagy párt törpévé válhat, és akkor eljön Gyurcsány nagy pillanata, megadhatja a kegyelemdöfést kiátkozóinak. Megtörténhet az „anschluss”, az MSZP betagozódása a DK-ba.

„Kell még mondanom valamit, Ildikó?”