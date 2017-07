A szent keze

Németország nagyjából 1,34 milliárd euróval gazdagodott Görögország kátyúba jutott gazdaságának megsegítésével, derült ki egy német napilap elemzéséből.

A séma viszonylag egyszerű volt: az Európai Központi Bank államkötvényeket vásárolt a bajba jutott országtól, annak nyereségét pedig megkapta volna Görögország. 2014-ben viszont úgy határoztak az eurózóna vezetői, hogy a profitot egy külön számlára utalják, így 2015-től azt nem Athén kapja, hanem azok, akik megvették az államkötvényeket. Sven-Christian Kindler, a Zöld párt gazdasági kérdésekkel foglalkozó képviselője szerint jogi szempontból nem támadható, hogy Németország gazdagodott Görögország megsegítésén, de erkölcsileg nem fogadható el ez a machináció.

Régóta bebizonyosodott tétel, hogy Németország nem azért gazdag, mert valami miatt ott aranyból vannak a hegyek, hanem azért, mert minden egyes garast úgy fektet be, hogy az újabb garasokat fialjon. Amikor a zsebébe nyúl, akkor okkal teszi, tudva, hogy az általa adott segítség búvópatak módján csörgedezik egy ideig, zsebből zsebbe vándorol, s végül visszatér hozzá, magával hozva néhány ráragadt aranymorzsát.

Ha pedig így lesz, akkor az jó üzlet. Ehhez már csak az kell, hogy a jogi lehetőségeket kihasználják, ügyes jogászok és adótanácsadók dolgoznak azon, nehogy csalást kiáltson valaki, és bebizonyosodjon, hogy az üzlet maga erkölcstelen. A görög sajtó automatikusan Hitler-bajuszt fog rajzolni Angela Merkel fotójára, és horogkeresztes egyenruhát aggat rá, de 1,34 milliárd euróért ennyit igazán kibírhat a német kancellár és a német nép.

De itt nem csak erről az 1,34 milliárd euróról van szó, ez voltaképp aprópénz ahhoz képest, amit a garasok visszahoztak Németországnak. Görögország legendásan hatalmas hadsereget tart fenn, amely nemcsak azért áll készültségben, mert állandó a viszály Törökországgal, hanem azért is, mert Berlin nagyon kedvező feltételekkel fegyverzi fel a balkáni országot.

2010 és 2014 között Görögország minden követ megmozgatott, hogy képes legyen fizetni az állami alkalmazottaknak, limitálta a készpénzfelvételt az automatákból, az utcákon pedig tömegek tüntettek a megszorítások ellen, de 551 millió euróért vásárolt hadi felszereléseket Németországtól, s költségvetése 2,6 százalékát fordította a hadseregre.

Görögországnak jelenleg 1300 páncélozott harckocsija van, kétszer annyi, mint az Egyesült Királyságnak, túlnyomó részük német Leo­pard. Ezért pedig fizettek, a német gyártónak a német zsebből érkező garasokból, s fizették a kölcsön kamatait, ráadásul senki se azért gyárt tankot, hogy azt ingyen vesztegesse egy baráti országnak, így valószínűleg senki se járt rosszul az üzlettel. Erkölcstelen? Akár azt is ki lehet jelenteni, ha a nemzetközi kapcsolatokban bármikor is lett volna erkölcs. De nincs. Üzletről van szó, amely során az erősebb ország igyekszik kicsikarni mindent a gyengébből, s az üzletet követően azt is elvárja, hogy a gyengébb mosolyogjon, mert úgy nyugszik meg mindenki.

Nincs viszont ingyenebéd, senki se fogja kifizetni az adósságot akkor, ha az neki veszteséget jelent. Ezek a pénzügyi kapcsolatok nagyon távol ágaznak el, bonyolult viszonyrendszert építenek ki hosszú évek alatt, államok és magáncégek is szerepelnek az ügyletekben, nincs hibás fél, se erkölcstelen, és senkit se fognak soha bíróság elé állítani, mert visszaélt erőfölényével. A végeredmény mégis az, hogy a jó szándékú támogató egy pénzhegyen ül, s csak addig adja az üdítőt a gyerekeknek, amíg a kamera veszi.

Amikor a stáb elpakol, az üvegeket elveszi a srácoktól, és visszaviszi a közértbe, és beírja a saját kis noteszába bevételként.